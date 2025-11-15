Хто може отримати "зимову тисячу" у 2025 році?

Отримати виплату цієї зими можуть 11 мільйонів українців. На це в державному бюджеті передбачили 11 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Дивіться також Українці незабаром отримають "зимову тисячу": Зеленський оголосив кількість отримувачів допомоги

"Зимова тисяча" буде доступна для всіх громадян України незалежно від віку: для дорослих і дітей. Насамперед вона призначена для родин з дітьми різних категорій, одиноких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб. Одноразову виплату планують здійснити всім заявникам до кінця 2025 року.

Гроші для цього знайшли за підсумком перерозподілу коштів, заощаджених під час виконання програм соціальної підтримки. Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1 тисячі гривень у межах комплексної програми Зимова підтримка".

Як отримати виплату від держави?

Подача заявок на виплату стартує 15 листопада. Подавати їх можна такими способами:

через застосунок Дія – після опрацювання заявки гроші надійдуть на картку "Нацкешбек";

у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок.

Приймання заявок триватиме до 24 грудня 2025 року.

На що можна витратити "Зимову тисячу"?

Зимову «тисячу» можна витратити на наступні товари та послуги:

ліки;

харчові продукти українських виробників;

поштові та комунальні послуги;

книги та благодійні внески.

Зауважимо! Використати гроші потрібно до 30 червня 2026 року.

Які підсумки попередньої виплати "зимової тисячі"?