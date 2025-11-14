Скільки людей отримають "зимову тисячу"?

Вона стартує вже з 15 листопада, пише 24 Канал з посиланням на очільника держави.

Читайте також 50 тисяч гривень за дитину: у чому слабке місце закону, і як роблять інші країни

Юлія Свириденко доповіла й про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад – фінансування забезпечуємо. Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі,

– написав Зеленський.

Він зазначив, що минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. І на цю зиму передбачається не менший обсяг.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко 13 листопада розповіла про ключовий елемент підтримки. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1 000 гривень для кожного громадянина, хто зараз в Україні.

Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1 000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини,

– додала Свириденко.

Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

у застосунку "Дія" – після опрацювання заявки гроші надійдуть на картку "Нацкешбек". Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність, донати. у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Важливо! Скористатися грішми можна до 30 червня 2026 року.

Що ще відомо про підтримку?