Що відомо про Нацкешбек за серпень?
Це відбудеться вже найближчим часом, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.
Наголошується, що це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша, якщо порівнювати її з минулим роком:
- серпень 2024 року – 342 мільйони гривень;
- серпень 2025 року – 509 мільйона гривень.
Виплати за програмою "Національний кешбек" показують, що державні інструменти економічної підтримки працюють – навіть попри виклики воєнного часу. Кожна гривня, повернута споживачеві, одночасно працює на українського виробника: стимулює попит, зберігає робочі місця та забезпечує сталість внутрішнього ринку,
– сказав заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.
За серпень в Україні купили товарів вітчизняного виробництва на суму майже 5,1 мільярда гривень. Зокрема понад 3,6 мільйона покупців підтримали вітчизняних виробників.
На сьогодні до Національного кешбеку вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Всього за 2025 рік в межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 мільярдів гривень кешбеку.
Нагадаємо, що ще 14 жовтня українцям повідомили, що Нацкешбек за серпень перебуває на етапі "обробки". Про це відомство розповіло у Telegram-каналі.
Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай,
– пояснили у дописі.
Зверніть увагу! Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур.
Що ще відомо про Нацкешбек?
Українські підприємці вимагають або змінити умови програми "Національний кешбек", або зовсім скасувати її.
Вони впевнені, що програма дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію.