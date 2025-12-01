Чи зможуть пенсіонери отримати допомогу від ООН у 2026 році?

Він діяв з серпня 2025 року, однак цьогоріч виплати припинились, пише 24 Канал з посиланням на відомство.

Щомісяця, приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги – загалом понад 5 мільярдів гривень,

– йдеться у повідомленні.

Виплати зокрема надавалась:

пенсіонерам; особам, які не мають права на пенсію; особам з інвалідністю, включаючи дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу від держави.

Виплата мала бути меншою, ніж 3 250 гривні на місяць.

Також вони повинні були проживати у прифронтових регіонах таких областей:

Чернігівської; Дніпропетровської; Донецької; Харківської; Херсонської; Луганської; Миколаївської; Запорізької; Сумської.

Проте у липні 2025 року, у зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами, програму ВПП ООН було завершено.

Липневі виплати – останні в межах цієї програми,

– додали у відомстві.

Важливо! У разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги.

Які виплати можуть отримати пенсіонери в Україні зараз?

Українські пенсіонери можуть отримати "тисячу Зеленського". Про це повідомив очільник Укрпошти Ігоря Смілянський.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через Укрпошту, не потрібно нічого робити. Їм автоматично буде нараховано 1 000 гривень на спеціальний рахунок (майже Укрпошта Банк), і вони зможуть використати цю суму в день виплати пенсії або пізніше,

– написав Смілянський.

Ті, хто отримують пенсію на картку, мають подати заяву до 24 грудня.

Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?