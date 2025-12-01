Хто може отримати соціальну пенсію?

Соціальну пенсію призначають людям, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього за законом страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Право на такі соціальні виплати мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким вимогам:

не одержують пенсію або інші соціальні виплати;

досягли віку 65 років;

мають менш як 15 років страхового стажу.

Разом з тим претендувати на соцдопомогу можуть й інші українці:

люди з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, який необхідний для пенсії за інвалідністю III групи;

малозабезпечені українці, які не належать до жодної з двох попередніх категорій.

Який розмір соціальної пенсії?

Розмір соціальної пенсії у 2025 році складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців.

Проте сума виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що сьогодні становить 3 028 гривень.

Варто знати! Соціальну пенсію можуть перерахувати, якщо зміниться майновий стан та середньомісячний сукупний дохід сім’ї, пише ПФУ.

Як оформити соціальну пенсію?

З 1 липня 2025 року соціальну допомогу призначає та виплачує Пенсійний фонд України. Щоб її оформити, необхідно звернутися до фонду одним зі зручних способів:

через ЦНАП;

через сервісний центр Пенсійного фонду України за місцем проживання;

за допомогою вебпорталу ПФУ.

Також знадобиться перелік документів:

заява про призначення допомоги;

паспорт та ідентифікаційний код;

трудова книжка та довідку з Пенсійного фонду про страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан сім'ї, яку заповнюють основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців.

Для недієздатної особи також необхідно подавати відповідне рішення суду та рішення про призначення опікуна.

Важливо! У соціальній пенсії можуть відмовити, якщо людина отримує інші види державної допомоги, працює або займається діяльністю, з якої отримує дохід.

Скільки стажу треба для пенсії за віком?