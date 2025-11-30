Чи дійсно є списання із пенсії?

Юрист АО "EvrikaLaw" Андрій Шелих у коментарі для 24 Каналу пояснив, що списання дійсно існують, але лише у межах закону. Зокрема, механізм відрахувань з пенсій визначається Законом України "Про виконавче провадження".

Якщо людина має борги чи зобов’язання зі сплати аліментів, виконавча служба має право звернути стягнення на її доходи, у тому числі й на пенсію.

Андрій Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" У разі наявності підстав закон передбачає звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Втім, навіть у таких ситуаціях існують жорсткі обмеження, які не можна порушувати. За словами спеціаліста, при стягненні аліментів відрахування не можуть перевищувати 50% пенсії.

За іншими видами стягнень (борги) ліміт встановлено на рівні 20% від розміру пенсій. Тобто незалежно від кількості виконавчих проваджень та сум боргу, відрахування з пенсії не можуть перевищувати зазначені ліміти,

– сказав Шелих.

Як оскаржити списання з пенсії?

Якщо ж пенсіонер зіткнувся із неправомірним списанням пенсії, то такі дії можна оскаржити, зауважує юрист. Боржник має право подати скаргу до:

вищого органу державної виконавчої служби;

територіального органу Міністерства юстиції України з метою перевірки законності здійснених відрахувань.

Крім того, кожен громадянин має законне право звернутися до суду, якщо вважає, що його пенсійні права були порушені. Судовий захист це дієвий інструмент, який дозволяє оскаржити неправомірні дії чи рішення органів влади, відновити виплати або повернути утримані кошти.

Коли може перестати надходити пенсія: коротко про головне