Через що українцям уріжуть пенсії?
Пенсії українців можуть урізати від 20% до 50%, але лише у разі, якщо людина отримала надміру виплачені кошти через власні порушення чи зловживання, пише 24 Канал із посиланням на Федерацію профспілок України.
Наприклад, відрахування можливі у випадках:
- несплати аліментів;
- розкрадання майна підприємств чи організацій;
- завдання шкоди здоров’ю або спричинення смерті потерпілому;
- повернення переплачених сум зарплати.
Зверніть увагу! Навіть у таких випадках пенсія не може опускатися нижче 2 361 гривні, а пенсіонер має право відмовитися від застосування цих норм.
Коли пенсію можуть зменшити?
Експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснював, що виплати можуть бути скорочені у певних ситуаціях.Найпоширеніша причина – це невчасне оновлення даних у пенсійній справі.
Наприклад, якщо пенсіонер працевлаштувався. Тому спочатку варто розібратися з пенсійною справою та з’ясувати, чому Пенсійний фонд ухвалив таке рішення.
Що ще варто знати про пенсії в Україні: коротко про головне
Пенсійні виплати можуть тимчасово призупинятися, якщо кошти за довіреністю надходять більше року або залишаються на рахунку без зняття протягом понад рік.
Щоб поновити отримання пенсії, необхідно підтвердити особу у Пенсійному фонді України. Особисто або дистанційно через відеозв’язок.