Через що українцям уріжуть пенсії?

Пенсії українців можуть урізати від 20% до 50%, але лише у разі, якщо людина отримала надміру виплачені кошти через власні порушення чи зловживання, пише 24 Канал із посиланням на Федерацію профспілок України.

Наприклад, відрахування можливі у випадках:

несплати аліментів;

розкрадання майна підприємств чи організацій;

завдання шкоди здоров’ю або спричинення смерті потерпілому;

повернення переплачених сум зарплати.

Зверніть увагу! Навіть у таких випадках пенсія не може опускатися нижче 2 361 гривні, а пенсіонер має право відмовитися від застосування цих норм.

Коли пенсію можуть зменшити?

Експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснював, що виплати можуть бути скорочені у певних ситуаціях.Найпоширеніша причина – це невчасне оновлення даних у пенсійній справі.

Наприклад, якщо пенсіонер працевлаштувався. Тому спочатку варто розібратися з пенсійною справою та з’ясувати, чому Пенсійний фонд ухвалив таке рішення.

