Кому можуть призупинити пенсійні виплати?

Проєкт постанови має назву “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо обміну інформацією між уповноваженими банками та Пенсійним фондом України та умов виплати допомоги на поховання пенсіонера” пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Згідно з даною постановою, призупиняти пенсійні виплати можуть за таких обставин:

протягом шести місяців не було жодних операцій на пенсійній картці (тобто зняття готівки, переказу коштів чи здійснення покупок офлайн або онлайн); пенсіонер або пенсіонерка не пройшли ідентифікацію; отримання пенсії за довіреністю триває понад рік і не було подано нову заяву до Пенсійного фонду України або іншого органу соціального захисту; банк, через який пенсіонер чи пенсіонерка отримує виплати, буде виключений із переліку уповноважених.

Пройти ідентифікацію, аби не залишиться без виплат, українці можуть таким чином:

Особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду.

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою "Дія.Підпис".

За допомогою відеоконференцзв’язку, який проведе територіальний орган Пенсійного фонду України.

Звернувшись до дипломатичної установи України за кордоном.

Важливо! Отриманий документ (у ньому йдеться про те, що особа є живою) разом із письмовою заявою необхідно надіслати до ПФУ за місцем обліку рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Також його можна подати через вебпортал Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису.