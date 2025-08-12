Кому могут приостановить пенсионные выплаты?
Проект постановления называется “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно обмена информацией между уполномоченными банками и Пенсионным фондом Украины и условий выплаты пособия на погребение пенсионера” пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.
Читайте также Как украинцам получать польскую пенсию украинцам
Согласно данному постановлению, приостанавливать пенсионные выплаты могут при следующих обстоятельствах:
- в течение шести месяцев не было никаких операций на пенсионной карте (то есть снятие наличных, перевода средств или совершения покупок оффлайн или онлайн);
- пенсионер или пенсионерка не прошли идентификацию;
- получение пенсии по доверенности продолжается более года и не было подано новое заявление в Пенсионный фонд Украины или другой орган социальной защиты;
- банк, через который пенсионер или пенсионерка получает выплаты, будет исключен из перечня уполномоченных.
Пройти идентификацию, чтобы не останется без выплат, украинцы могут следующим образом:
- Лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.
- Через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью "Дія.Підпис".
- С помощью видеоконференцсвязи, который проведет территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
- Обратившись в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.
Важно! Полученный документ (в нем говорится о том, что лицо является живым) вместе с письменным заявлением необходимо отправить в ПФУ по месту учета заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также его можно подать через вебпортал Пенсионного фонда с помощью электронной подписи.