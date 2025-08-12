Кому могут приостановить пенсионные выплаты?

Проект постановления называется “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно обмена информацией между уполномоченными банками и Пенсионным фондом Украины и условий выплаты пособия на погребение пенсионера” пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.

Согласно данному постановлению, приостанавливать пенсионные выплаты могут при следующих обстоятельствах:

в течение шести месяцев не было никаких операций на пенсионной карте (то есть снятие наличных, перевода средств или совершения покупок оффлайн или онлайн); пенсионер или пенсионерка не прошли идентификацию; получение пенсии по доверенности продолжается более года и не было подано новое заявление в Пенсионный фонд Украины или другой орган социальной защиты; банк, через который пенсионер или пенсионерка получает выплаты, будет исключен из перечня уполномоченных.

Пройти идентификацию, чтобы не останется без выплат, украинцы могут следующим образом:

Лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

Через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью "Дія.Підпис".

С помощью видеоконференцсвязи, который проведет территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Обратившись в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.

Важно! Полученный документ (в нем говорится о том, что лицо является живым) вместе с письменным заявлением необходимо отправить в ПФУ по месту учета заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также его можно подать через вебпортал Пенсионного фонда с помощью электронной подписи.