Как получать польскую пенсию в Украине?

Дело в том, ZUS – управление социального страхования Польши – может выплачивать пенсии некоторым из граждан Украины, передает 24 Канал со ссылкой на издание inPoland.

Для того, чтобы получать выплаты от правительства Польши, необходимо соответствовать следующим требованиям:

постоянное проживание в стране;

легальное трудоустройство;

уплата пенсионных взносов.

Более того, человек также должен достичь определенного возраста, чтобы получать денежную помощь. Сейчас это:

60 лет – для женщин; 65 лет – для мужчин.

Также нужно иметь достаточный страховой стаж: не менее 20 лет – для женщин и не менее 25 лет – для мужчин.

Важно! Более того, украинцы могут получать пенсии одновременно из обеих стран – Польши и Украины. Выплаты пропорционально распределяют в зависимости от стажа в каждой стране.

Какие минимальная пенсия в Польше? Минимальная пенсия в Польше с 1 марта текущего года выросла на 97,95 злотых по сравнению с предыдущей суммой. Сейчас она составляет 1878,91 злотых. Однако после налогообложения пенсионеры получают 1709,81 злотых.

Следует добавить, что между Украиной и Польшей действует соглашение (еще от 2012 года), которое позволяет учитывать работу в обеих странах, то есть за работу в Украине пенсию выплачивает Пенсионный фонд Украины, а в Польше – ZUS.

Заметьте! Польша не перечисляет деньги за стаж, приобретенный в Украине, и наоборот.