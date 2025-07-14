Какие выплаты есть украинцам в Польше?

Граждане Украины, которые выехали в Польшу после 24 февраля 2022 года, автоматически получили право на легальное пребывание, сообщает 24 Канал со ссылкой на "UNHCR Польша".

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Дети украинцев, получивших временную защиту в Польше, имеют право на участие в польских программах поддержки семей.

800+ (800 злотых каждый месяц на одного ребенка до достижения им 18-летия);

помощь в школу Dobry start для закупки канцтоваров и принадлежностей к школе в размере 300 злотых;

семейный капитал (для детей до возраста 12 месяцев выплаты ежемесячно).

Кроме того, медицинские услуги предоставляются бесплатно в рамках государственной системы здравоохранения, а дети имеют право на обучение в польских школах и детских садах.

Льготы для украинцев в Польше

Украинцы, как и поляки, могут начинать собственное дело в Польше. Для этого для них действия льгота, которая выставляет те же условия, что и для поляков.

Доступны также налоговые льготы для предпринимателей: в течение первых шести месяцев можно не платить взносы в ZUS (ulga na start), а потом еще два года пользоваться сниженной ставкой, что является существенной поддержкой для молодых предпринимателей.

Для украинцев в Польше, которые нуждаются в юридической поддержке многие польские адвокаты и юридические фирмы предоставляют бесплатные или льготные консультации.

Польша также предлагает интеграционные программы, которые помогают адаптироваться. Среди них – бесплатные курсы польского языка, профориентационная поддержка, консультации по трудоустройству или созданию бизнеса.