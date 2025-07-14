Які виплати є українцям в Польщі?

Громадяни України, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, автоматично отримали право на легальне перебування, повідомляє 24 Канал з посиланням на "UNHCR Польща".

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Діти українців, що отримали тимчасовий захист в Польщі, мають право на участь у польських програмах підтримки сімей.

800+ (800 злотих кожного місяця на одну дитину до досягнення нею 18-річчя);

допомога до школи Dobry start для закупівлі канцтоварів та приладдя до школи у розмірі 300 злотих;

сімейний капітал (для дітей до віку 12 місяців виплати щомісяця).

Крім того, медичні послуги надаються безкоштовно в межах державної системи охорони здоров’я, а діти мають право на навчання в польських школах і дитячих садках.

Пільги для українців у Польщі

Українці, як і поляки, можуть починати власну справу в Польщі. Для цього для них дії пільга, яка виставляє ті ж умови, що й для поляків.

Доступні також податкові пільги для підприємців: протягом перших шести місяців можна не платити внески до ZUS (ulga na start), а потім ще два роки користуватися зниженою ставкою, що є суттєвою підтримкою для молодих підприємців.

Для українців у Польщі, які потребують юридичної підтримки багато польських адвокатів і юридичних фірм надають безкоштовні або пільгові консультації.

Польща також пропонує інтеграційні програми, які допомагають адаптуватися. Серед них – безкоштовні курси польської мови, профорієнтаційна підтримка, консультації з працевлаштування або створення бізнесу.