Як отримувати польську пенсію в Україні?

Річ у тім, ZUS – управління соціального страхування Польщі – може виплачувати пенсії декому з громадян України, передає 24 Канал з посиланням на видання inPoland.

Для того, аби отримувати виплати від уряду Польщі, необхідно відповідати таким вимогам:

постійне проживання у країні;

легальне працевлаштування;

сплата пенсійних внесків.

Ба більше, людина також має досягти певного віку, аби отримувати грошову допомогу. Наразі це:

60 років – для жінок; 65 років – для чоловіків.

Також потрібно мати достатній страховий стаж: щонайменше 20 років – для жінок та щонайменше 25 років – для чоловіків.

Важливо! Ба більше, українці можуть отримувати пенсії одночасно з обох країн – Польщі та України. Виплати пропорційно розподіляють залежно від стажу в кожній країні.​

Які мінімальна пенсія у Польщі? Мінімальна пенсія у Польщі з 1 березня поточного року зросла на 97,95 злотих у порівнянні з попередньою сумою. Наразі вона становить 1878,91 злотих. Однак після оподаткування пенсіонери отримують 1709,81 злотих.

Слід додати, що між Україною та Польщею діє угода (ще від 2012 року), яка дозволяє враховувати роботу в обох країнах, тобто за роботу в Україні пенсію виплачує Пенсійний фонд України, а в Польщі – ZUS.

Зауважте! Польща не перераховує гроші за стаж, набутий в Україні, і навпаки.