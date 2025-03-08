Яка пенсія в Польщі

Щороку у березні в Польщі проводиться індексація пенсій, і цього разу виплати зросли на 5,5%, передає 24 Канал з посиланням на Poradnik Przedsiebiorcy.

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Тобто мінімальна пенсія з 1 березня зросла на 97,95 злотих у порівнянні з попереднім рівнем. Пенсійні виплати надходять у визначені дати: 1, 6, 10, 15, 20 та 25 числа кожного місяця.

Деякі пенсіонери у Польщі отримують навіть менші виплати, ніж встановлений мінімальний рівень. Наприклад, найменша пенсія, яку отримує одна з громадян Польщі, становить 2 гроші. За все життя жінка відпрацювала 1 день, і не може мати більшої пенсії.

Цікаво! За останні два роки мінімальна заробітна плата в Польщі зростала двічі. З 1 січня 2024 року вона складала 4 242 злотих, а з 1 липня підвищилася до 4 300 злотих. А з 1 січня 2025 року середня пенсія становила 4 666 злотих брутто.