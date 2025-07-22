Яка мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році?

Мінімальна заробітна плата у Польщі з 1 січня 2025 року становить 4 666 злотих брутто (53 652,47 гривні), передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну Польщі.

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Тобто за годину людина тепер отримує 30,50 злотих брутто (350,71 гривні). Брутто – це розмір зарплати без сплати усіх податків та відрахувань.

Чистими на руки робітники отримують нетто. Тобто суму після сплати всіх податків.

Чи планують у Польщі збільшувати мінімальну зарплату? У 2024 році польський уряд ухвалив рішення про підвищення "мінімалки" від січня 2025 року. Представники профспілок в країні хочуть підвищення зарплати на 349 злотих брутто (4 013,01 гривні), з 4666 злотих до 5015 злотих (57 665,48 гривні).

Які податки платять у Польщі?

У Польщі працівник зобов'язаний сплатити такі податки:

відрахування на соціальне забезпечення (ZUS) – внески до пенсійного фонду, оплата страхування про непрацездатність і на випадок хвороби;

внесок у NFZ – медичне страхування;

податок на прибуток – обов’язковий податок.

Зверніть увагу! Після врахування всіх податків, заробітна плата буде меншою.