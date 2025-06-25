Найвища "мінімалка" у Європі

Винятками є Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція, пише 24 Канал з посиланням на Eurostat.

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У 6 країнах Євросоюзі мінімальна оплата праці перевищувала 1 500 євро на місяць:

Люксембург – 2 638 євро (127 979 гривень); Ірландія – 2 282 євро (110 684 гривень); Нідерланди – 2 193 євро (106 366 гривень); Німеччина – 2 161 євро (104 829 гривень); Бельгія – 2 070 євро (100 452 гривень); Франція – 1 802 євро (87 408 гривень).

Ще у 6 країнах мінімальні зарплати коливаються у межах від 1 000 до 1 500 доларів на місяць:

Іспанія – 1 381 євро (66 965 гривень); Словенія – 1 278 євро (61 994 гривень); Польща – 1 091 євро (52 903 гривень); Литва – 1 038 євро (50 335 гривень); Португалія – 1 015 євро (49 246 гривень); Кіпр – 1 000 євро (48 508 гривень).

Ще у 10 країнах мінімальна оплата роботи є нижчою за 1 000 євро на місяць:

Хорватія – 970 євро (47 064 гривень); Греція – 968 євро (46 967 гривень); Мальта – 961 євро (46 630 гривень); Естонія – 886 євро (42 939 гривень); Чехія – 826 євро (40 072 гривень); Словаччина – 816 євро (39 569 гривень); Румунія – 814 євро (39 471 гривня); Латвія – 740 євро (35 896 гривень); Угорщина – 707 євро (34 303 гривень); Болгарія – 551 євро (26 723 гривень).

Тобто найбільша мінімальна заробітна плата в Європі – це 2 638 євро. І стільки платять саме у Люксембурзі.

Наголошується, що різниця між найвищою та найнижчою мінімальною зарплатою в ЄС становила 4,8 раза.

Однак ця різниця суттєво зменшується, якщо врахувати рівень цін у кожній країні.

Річ у тім, що під час перерахунку в стандарти купівельної спроможності, мінімальні зарплати в країнах із нижчим рівнем цін стають вищими порівняно з країнами з вищими цінами. Тобто найвища мінімальна зарплата була лише у 2,3 раза вищою за найнижчу.

Зверніть увагу! Суми пораховані за офіційним курсом НБУ станом на 25 червня 2025 року.