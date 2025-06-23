Яка зарплата у Європі за годину роботи
Заробітна плата у різних державах є абсолютно різною, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Eurostat.
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Наприклад, існують країни, де погодинна праця складає мінімум 50 євро. Йдеться про такі держави:
- Данія – 50,1 євро (2 405,5 гривні на годину);
- Норвегія – 53,7 євро (2 578,4 гривні на годину).
- Люксембург – 55,2 євро (2 650,4 гривні на годину);
Далі у списку йдуть країни, де вже не можливо отримати 50 євро за годину роботи. Там зарплатня складає від 30 до 50 євро:
- Італія – 30,9 євро (1 483,6 гривні);
- Фінляндія – 37,7 євро (1 810,2 гривні);
- Швеція – 40,3 євро (1 935 гривень);
- Ірландія – 42,5 євро (2 040,6 гривні);
- Німеччина – 43,4 євро (2 083,8 гривні);
- Франція – 43,7 євро (2 098,2 гривні);
- Австрія – 44,5 євро (2 136,7 гривні);
- Нідерланди – 45,2 євро (2 170,3 гривні);
- Бельгія – 48,2 євро (2 314,3 гривні).
Ще вісім країн пропонують за годину праці заплатити людині від 15 до 30 євро. До цього переліку входять:
- Словенія – 27,1 євро (1 301,2 гривні);
- Іспанія – 25,5 євро (1 224,4 гривні);
- Словаччина – 18,5 євро (888,2 гривні);
- Португалія – 18,2 євро (873,8 гривні);
- Чехія – 18,2 євро (873,8 гривні);
- Естонія – 19,6 євро (941,1 гривні);
- Польща – 17,3 євро (830,6 гривні);
- Латвія – 15,1 євро (725 гривень).
Три країни пропонують ще скромніші зарплати. Мова йде про оплату у 15 євро та менше за годину роботи:
- Угорщина — 14,1 євро (677 гривень);
- Румунія — 12,5 євро (600,2 гривні);
- Болгарія — 10,6 євро (508,9 гривні).
Погодинна оплата праці в Україні
В Україні погодинна оплата праці залежить від двох ключових показників годинної тарифної ставки та кількості відпрацьованих годин. Однак якщо людина отримає мінімальну зарплатню (йдеться про 8 000 гривень), то щогодини можна отримувати 48 гривень.
Важливо! Тобто українець або українці з мінімальною зарплатнею може отримувати близько одного євро на годину.