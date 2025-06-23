Какая зарплата в Европе за час работы
Заработная плата в разных государствах абсолютно разная, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Eurostat.
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Например, существуют страны, где почасовой труд составляет минимум 50 евро. Речь идет о таких государствах:
- Дания – 50,1 евро (2 405,5 гривны в час);
- Норвегия – 53,7 евро (2 578,4 гривны в час).
- Люксембург – 55,2 евро (2 650,4 гривны в час);
Далее в списке идут страны, где уже невозможно получить 50 евро за час работы. Там зарплата составляет от 30 до 50 евро:
- Италия – 30,9 евро (1 483,6 гривны);
- Финляндия – 37,7 евро (1 810,2 гривны);
- Швеция – 40,3 евро (1 935 гривен);
- Ирландия – 42,5 евро (2 040,6 гривны);
- Германия – 43,4 евро (2 083,8 гривны);
- Франция – 43,7 евро (2 098,2 гривны);
- Австрия – 44,5 евро (2 136,7 гривны);
- Нидерланды – 45,2 евро (2 170,3 гривны);
- Бельгия – 48,2 евро (2 314,3 гривны).
Еще восемь стран предлагают за час работы заплатить человеку от 15 до 30 евро. В этот перечень входят:
- Словения – 27,1 евро (1 301,2 гривны);
- Испания – 25,5 евро (1 224,4 гривны);
- Словакия – 18,5 евро (888,2 гривны);
- Португалия – 18,2 евро (873,8 гривны);
- Чехия – 18,2 евро (873,8 гривны);
- Эстония – 19,6 евро (941,1 гривны);
- Польша – 17,3 евро (830,6 гривны);
- Латвия – 15,1 евро (725 гривен).
Три страны предлагают еще более скромные зарплаты. Речь идет об оплате в 15 евро и меньше за час работы:
- Венгрия - 14,1 евро (677 гривен);
- Румыния - 12,5 евро (600,2 гривны);
- Болгария - 10,6 евро (508,9 гривны).
Почасовая оплата труда в Украине
В Украине почасовая оплата труда зависит от двух ключевых показателей часовой тарифной ставки и количества отработанных часов. Однако если человек получит минимальную зарплату (речь идет о 8 000 гривен), то каждый час можно получать 48 гривен.
Важно! То есть украинец или украинцы с минимальной зарплатой может получать около одного евро в час.