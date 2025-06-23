Какая зарплата в Европе за час работы

Заработная плата в разных государствах абсолютно разная, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Eurostat.

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Например, существуют страны, где почасовой труд составляет минимум 50 евро. Речь идет о таких государствах:

Дания – 50,1 евро (2 405,5 гривны в час); Норвегия – 53,7 евро (2 578,4 гривны в час). Люксембург – 55,2 евро (2 650,4 гривны в час);

Далее в списке идут страны, где уже невозможно получить 50 евро за час работы. Там зарплата составляет от 30 до 50 евро:

Италия – 30,9 евро (1 483,6 гривны); Финляндия – 37,7 евро (1 810,2 гривны); Швеция – 40,3 евро (1 935 гривен); Ирландия – 42,5 евро (2 040,6 гривны); Германия – 43,4 евро (2 083,8 гривны); Франция – 43,7 евро (2 098,2 гривны); Австрия – 44,5 евро (2 136,7 гривны); Нидерланды – 45,2 евро (2 170,3 гривны); Бельгия – 48,2 евро (2 314,3 гривны).

Еще восемь стран предлагают за час работы заплатить человеку от 15 до 30 евро. В этот перечень входят:

Словения – 27,1 евро (1 301,2 гривны); Испания – 25,5 евро (1 224,4 гривны); Словакия – 18,5 евро (888,2 гривны); Португалия – 18,2 евро (873,8 гривны); Чехия – 18,2 евро (873,8 гривны); Эстония – 19,6 евро (941,1 гривны); Польша – 17,3 евро (830,6 гривны); Латвия – 15,1 евро (725 гривен).

Три страны предлагают еще более скромные зарплаты. Речь идет об оплате в 15 евро и меньше за час работы:

Венгрия - 14,1 евро (677 гривен);

Румыния - 12,5 евро (600,2 гривны);

Болгария - 10,6 евро (508,9 гривны).

Почасовая оплата труда в Украине

В Украине почасовая оплата труда зависит от двух ключевых показателей часовой тарифной ставки и количества отработанных часов. Однако если человек получит минимальную зарплату (речь идет о 8 000 гривен), то каждый час можно получать 48 гривен.

Важно! То есть украинец или украинцы с минимальной зарплатой может получать около одного евро в час.