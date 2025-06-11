Что будет с минималкой в 2025 году

В 2025 году минимальная зарплата в Украине не будет расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

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Важно! По данным Гоструда, в час минималка в Украине, по состоянию на сейчас – 48 гривен.

Реальная зарплата, при этом составляет намного меньше. Какой размер налогов, уплачивается с минималки:

военный сбор – 5% от суммы зарплаты – 400 гривен;

НДФЛ – 18% от суммы – 1 440 гривен.

То есть, "чистая" минимальная заработная плата в Украине – 6 160 гривен.

Напомним! В ВРУ зарегистрирован законопроект, согласно которому минимальная зарплата в Украине с 1 июля 2025 года может вырасти до почти 11 тысяч гривен. Пока это решение не принято.