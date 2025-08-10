Какая "чистая" минималка в Украине сейчас?

Чистой называют зарплату после вычета налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

С зарплаты высчитываются:

военный сбор, сейчас он составляет – 5%;

НДФЛ – 18%.

Заметьте! ЕСВ, то есть, отчисления в ПФУ, осуществляет именно работодатель. Работнику засчитывают месяц стажа при уплате минимального страхового взноса, то есть 1 760 гривен. По состоянию на теперь, ЕСВ составляет 22% от размера зарплаты, которую получает лицо.

Соответственно, рабочий платит со своего дохода в целом 23% налогов. С минималки – 8 000 гривен, это в целом 1 840 гривен. Чистая выплата получается – 6 160 гривен.

Для работодателя же минимальная зарплата это 8 000 + 1 760 гривен. То есть, ему нужно "потратить" 9 760 гривен.