Как изменится ВВП Украины до 2028 года?

Определено, что есть два основных сценария развития событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 946.

Первый сценарий

Согласно этому сценарию, в 2026 году должна улучшиться ситуация с безопасностью. Соответственно, ВВП будет ощутимо расти:

в 2026 году на 4,5%;

в 2027 году этот рост усилится – 5%;

в 2028 году – 5,7%.

Обратите внимание! Именно первый сценарий считается оптимистическим.

Второй сценарий

А вот уже, в соответствии со вторым сценарием, активные боевые действия будут продолжаться до следующего года. В таком случае ВВП будет расти гораздо хуже:

в 2026 году – на 2,4%;

в 2027 году – 4,7%;

в 2028 году – 4,5%.

Минфин сейчас планирует, что в проекте госбюджета на 2026 год будут увеличены расходы на оборону. Также ожидаются низкие темпы роста экономики. Такая ситуация связана с вероятным продолжением войны.

Заметьте! В прошлом году экономика Украины выросла на 2,9%. Согласно предварительным прогнозам, в 2025 году ВВП достигнет 2,7%.