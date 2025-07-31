Как вырастут расходы Украины на оборону?
Закон №13573 включает только увеличение расходов на оборонный сектор, пишет 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
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За основу и в целом – 332 Я еще в мае говорил что там дыра на 400 миллиардов!
Благодаря этому решению, расходы на оборону вырастут на 412,3 миллиарда гривен. Из них:
- 115 миллиардов долларов должно быть потрачено на денежное обеспечение военных;
- 216 миллиардов долларов – закупка и производство военной техники, дронов и вооружения;
- остальная сумма – другие потребности войска.