Почему расходы на оборону увеличивают

Такое увеличение расходов на армию нужно для того, чтобы профинансировать выплату денежного обеспечения военнослужащим в конце года, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал председателя налогового комитета парламента Ярослава Железняка.

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Кроме того, такую информацию подтверждают и в "Экономической правде", где сотрудникам издания рассказали об этом в бюджетном комитете Рады.

Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен,

– пишет Ярослав Железняк.

Те, кто ознакомлен с состоянием выполнения бюджета Министерства обороны, говорят, что такие изменения в бюджет могут быть не последними в этом году.

Увеличение расходов на оборону связывают с тем, что Минобороны проводит систематическое приближение расходов: в начале года министерство использовало на закупку вооружения те расходы, которые были расписаны на конец года на выплату денежного обеспечения.

Если же изменения в бюджет не будут приняты по увеличению расходов, то осенью государство не будет иметь возможности осуществлять выплаты денежного обеспечения военнослужащим.

Важно! Законопроект об увеличении расходов необходимо будет проголосовать в июне, ведь летом в графике заседаний парламента будут большие перерывы.