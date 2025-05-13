Чому видатки на оборону збільшують

Таке збільшення видатків на армію потрібно для того, щоб профінансувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка.

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Крім того, таку інформацію підтверджують і в "Економічній правді", де співробітникам видання розповіли про це у бюджетному комітеті Ради.

Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 мільярдів гривень,

– пише Ярослав Железняк.

Ті, хто ознайомлений зі станом виконання бюджету Міністерства оборони, кажуть, що такі зміни до бюджету можуть бути не останніми цього року.

Збільшення видатків на оборону пов'язують з тим, що Міноборони проводить систематичне наближення видатків: на початку року міністерство використовувало на закупівлю озброєння ті видатки, які були розписані на кінець року на виплату грошового забезпечення.

Якщо ж зміни до бюджету не будуть ухвалені щодо збільшення видатків, то восени держава не матиме можливості здійснювати виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Важливо! Законопроєкт про збільшення видатків необхідно буде проголосувати у червні, адже влітку у графіку засідань парламенту будуть великі перерви.