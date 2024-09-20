Чому зростатимуть доходи держбюджету

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що витрати на безпеку та оборони – ключові для бюджету. На ці потреби було закладено 2,2 трильйона гривень.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%.

Шмигаль наголосив, що податки, які сплатять українці, будуть витрачені саме на військові потреби. А от соціальні програми, освіту та медицину будуть забезпечувати завдяки допомозі міжнародних партнерів.

Бюджет на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 мільярдів гривень. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів,

– наголосив Шмигаль.

Зверніть увагу! З головними показниками держбюджету на 2025 рік ви можете ознайомитись тут.