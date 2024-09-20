Єврокомісія надасть Україні кредит

Президентка Єврокомісії повідомила, що невпинні російські атаки означають, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС.

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Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що таке фінансування є ще одним значним внеском ЄС у відновлення України.

Нагадаємо! Європейський Союз оголосив про виділення 160 мільйонів євро із заморожених російських активів на вирішення нагальних гуманітарних потреб України з наближенням зими.