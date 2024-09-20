Про що говорила Урсула фон дер Ляєн

Як повідомляє "Голос Америки", окрім підготовки до зими, Урсула фон дер Ляєн також обговорила питання оборони, інтеграції України до ЄС і багатомільярдні позики, які держави Групи 7 пообіцяли надати з заморожених російських активів.

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Це мій восьмий візит до Києва, і він відбувається напередодні опалювального сезону, коли Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру.

Нещодавно Євросоюз оголосив про виділення 160 мільйонів євро, отриманих від заморожених російських активів, для термінових гуманітарних потреб України на цю зиму.

Які дії пропонує президентка Єврокомісії

У другій половині цього року Росія знову посилила бомбардування електростанцій та інших об'єктів енергетичної системи України, знищивши потужності, які, за оцінками ЄС, приблизно дорівнюють енергогенераційним потужностям трьох балтійських держав.

Зауважте! Перед відвіданням України Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС прагне допомогти у вирішенні нагальних потреб населення та зробити енергетичну систему України більш стійкою в довгостроковій перспективі.

Вона визначила три пріоритети для дій ЄС:

"Ремонт" – відновлення зруйнованого;

"Сполучення" – експорт електроенергії до України з країн ЄС;

"Стабілізація" енергопотоку в Україні, зокрема через децентралізацію виробництва електроенергії та використання відновлюваних джерел.

До речі! Україні необхідно 17 гігават потужностей на цю зиму.