На що підуть 160 мільйонів євро від ЄС

Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі заявила, що 100 мільйонів євро з оголошеної суми надійдуть від прибутків від заморожених російських активів, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Ці кошти направлять на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії.

Урсула фон дер Ляєн Президент Європейської комісії Буде правильно, якщо Росія заплатить за руйнування, які вона спричинила.

Ще 60 мільйонів євро виділять у форматі гуманітарної допомоги для притулків і пунктів обігріву.

Як друзі та партнери України, ми повинні зробити все можливе, щоб світло не згасло. І з наближенням зими ми повинні зігріти відважний український народ, одночасно підтримуючи економіку. Наша мета – задовольнити нагальні потреби населення, водночас зробивши енергетичну систему України більш стійкою в довгостроковій перспективі,

– наголосила президентка ЄК.

Відновлення енергетичної потужності

Євросоюз допоможе Україні відновити 2,5 гігавата потужності цієї зими, що становить 15% від потреб України. Крім того, ЄС експортує в Україну два гігавати електроенергії, що також покриває приблизно 12% потреб країни на зимовий період.

Це компенсує, наприклад, еквівалент втрати виробництва електроенергії на Запорізькій атомній електростанції. (...) Отже, якщо взяти в цілому, з нашими двома опорами, ремонтом і підключенням, ми покриваємо понад 25% потреб України на зиму,

– сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила, що наразі Україна потребує 17 гігавати енергетичних потужностей для цієї зими.

Зауважте! Від початку повномасштабного вторгнення ЄС вже передав Україні понад 10 000 електрогенераторів і трансформаторів. Загалом Євросоюз вже виділив 2 мільярди євро на підтримку енергетичного сектору України.