Додаткові гроші на відновлення енергетики

Зараз Європейська Комісія надає додаткові 160 мільйонів євро для вирішення наслідків атак на енергетичну інфраструктуру, передає 24 Канал. Зокрема, з цієї суми:

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100 мільйонів євро – буде направлено на гуманітарну допомогу, зокрема на забезпечення притулків та обігрівачів;

– буде направлено на гуманітарну допомогу, зокрема на забезпечення притулків та обігрівачів; 60 мільйонів євро – на ремонтні роботи та відновлення енергетичних систем за рахунок російських заморожених активів.

ЄС також має на меті відновити та експортувати до 4,5 гігавата електроенергії в Україні цієї зими. А також:

відновлення електростанцій та постачання обладнання, що покриває 15% потреб України;

та постачання обладнання, що покриває 15% потреб України; збільшення експорту електроенергії до 12% для покриття потреб України;

до 12% для покриття потреб України; розвиток децентралізованого виробництва електроенергії, зокрема постачання сонячних панелей до лікарень.

Нагадаємо! Вже з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна отримала підтримку на суму не менше ніж 2 мільярди євро через Фонд енергетичної підтримки України та Механізм цивільного захисту ЄС.