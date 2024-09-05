Однак імпорту потужностей наша країна потребує набагато більше, ніж він є. Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що українці зможуть пережити важку зиму.

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Дефіцит потужності взимку

Директор Центру досліджень енергетики розповів, що Україна має 7,8 ГВт атомної генерації. Звісно, що потрібно було б повернути її в стан, коли її було 8 ГВт, тому що 200 МВт, які Україна втратила на одному з блоків в Хмельницькому, який вже два роки не може відновити енергоатом – це дуже відчутно.

Також наша країна має велику кількість гідроенергії, яка працює. Хоч Україна втратила 40 – 45% від загальних потужностей, ми досі маємо понад 2,5 ГВт гідроелектричних потужностей.

Крім цього, Україна має певний потенціал теплової енергетики, це і електроцентралі великих міст, в тому числі Києва, де є понад 1 ГВт теплових потужностей.

Зараз відбувається відновлення українських потужностей, які постраждали від російських обстрілів України.

З тим, що я бачу по динаміці відновлення теплових електростанцій, ми будемо мати 2,5 – 3 ГВт енергоблоків на них до зими. Це насправді дуже добра новина, тому що ми зараз кожен МВт є на вагу золота. Однак все ж ми маємо певні потужності, на які можемо розраховувати,

– підкреслив Харченко.

За нормальним сценарієм без пошкоджень українських потужностей внаслідок атак країни-агресорки Україна матиме приблизно 13 ГВт. Однак ми маємо 1,7 ГВт імпорту при потребі 18.

Зима буде складна – це факт. Однак ми її пройдемо та переживемо,

– зазначив директор Центру досліджень енергетики.