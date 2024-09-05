Наразі існує кілька сценаріїв щодо того, якою буде ситуація з відключеннями світла взимку. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук поділився кількома й пояснив, від чого залежатимуть обмеження в осінньо-зимовий період.

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Взимку світла може не бути до 20 годин

Корольчук вважає, що всі прогнози можна поділити на оптимістичні та песимістичні. Так, за оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8 – 9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, то планується відновлення близько 3 гігаватів із 6 гігаватів пошкодженої потужності. У такому випадку світло будуть вимикати на 12 годин.

Втім, існує й песимістичний сценарій. Корольчук вважає, що у випадку, коли вдасться відновити лише 2000 мегаватів потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною, а Росія продовжуватиме бити по енергетиці, то світла може не бути по 20 годин на добу.

Член енергетичного комітету ВР Сергій Нагорняк вважає, що при зимовій температурі до -10 градусів морозу, українці матимуть електроенергію протягом 12 – 14 годин, решта 10 годин – буде без світла.

Повністю виключити можливість тривалих відключень побутових та промислових споживачів неможливо, адже важко передбачити наслідки можливих нових російських ударів або точно спрогнозувати погодні умови. Тож, якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима – теплою, а енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, ймовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими,

– наголосили в ЦПД.

Окрім того, українські фахівці також покладають надії на партнерів Так, під час офіційного візиту у США української делегації було досягнуто домовленості щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. Зокрема, партнери надали пакет фінансової допомоги на 800 мільйонів доларів, які спрямують на енергетичну систему.

Водночас експерти закликають населення потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії.