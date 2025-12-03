Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

Що відомо про вибухи та тривогу у Києві 3 грудня?

Тривогу у Києві оголосили 3 грудня о 23:09. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників на столицю.

БпЛА на Київщині в напрямку міста Київ з півдня,

– написали військові.

Вибухи у столиці пролунали близько 23:13. Майже відразу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО по ворожих дронах. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", – написав посадовець.

Станом на 23:25 тривога у столиці ще триває.

