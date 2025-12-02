Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Вибухи пролунали у Запорізькій області під час російської атаки. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу.

КАБи на Запорізьку область,

– зазначили захисники.

Іван Федоров закликав жителів області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом очільник ОВА підкреслив, що вибух, який чули запоріжці, стався в області внаслідок ворожої атаки. Попередньо, постраждалих немає.

Які регіони також були під обстрілом?