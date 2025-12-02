Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Які наслідки обстрілу Одеси?
Протягом ночі російські окупанти масовано атакували Південь України. Олег Кіпер розповів про пошкодження на Одещині.
Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору,
– пояснив він.
Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Рятувальники працювали на місці влучання / Фото ДСНС
Пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури оперативно ліквідували вогнеборці спільно з добровольцями. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 15 вогнеборців, а від місцевих пожежних команд – 2 одиниці техніки та 5 людей особового складу.
У ДТЕК розповіли, що після атаки 8 000 родин вдалося переувімкнути за резервними схемами. Ще 36 300 – тимчасово без світла. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику.
Російські атаки: які області також були під ударом?
Увечері 1 грудня окупанти атакували Київщину. У повітряному просторі регіону зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. Повітряні сили ЗСУ розповіли про БпЛА на Миколаївщині в західному напрямку та ворожий дрон на околицях Миколаєва о 19:32.
Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що під ударом була промислова інфраструктура. Попередньо, без постраждалих.