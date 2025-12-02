Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
Какие последствия обстрела Одессы?
В течение ночи российские оккупанты массированно атаковали Юг Украины. Олег Кипер рассказал о повреждениях в Одесской области.
Несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора,
– пояснил он.
Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала.
Спасатели работали на месте попадания / Фото ГСЧС
Пожар на объекте энергетической инфраструктуры оперативно ликвидировали пожарные совместно с добровольцами. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 15 пожарных, а от местных пожарных команд – 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
У ДТЭК рассказали, что после атаки 8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 – временно без света. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.
Российские атаки: какие области также были под ударом?
Вечером 1 декабря оккупанты атаковали Киевскую область. В воздушном пространстве региона зафиксировали вражеские БПЛА. Силы ПВО работали по целям.
Также взрывы прогремели в Николаеве. Воздушные силы ВСУ рассказали о БПЛА на Николаевщине в западном направлении и вражеском дроне в окрестностях Николаева в 19:32.
Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что под ударом была промышленная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.