Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Какие последствия обстрела Одессы?

В течение ночи российские оккупанты массированно атаковали Юг Украины. Олег Кипер рассказал о повреждениях в Одесской области.

Несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора,

– пояснил он.

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Спасатели работали на месте попадания / Фото ГСЧС

Пожар на объекте энергетической инфраструктуры оперативно ликвидировали пожарные совместно с добровольцами. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 15 пожарных, а от местных пожарных команд – 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

У ДТЭК рассказали, что после атаки 8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 – временно без света. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

Российские атаки: какие области также были под ударом?