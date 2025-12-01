Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Почему в Киевской области прогремели взрывы?

В военной администрации рассказали, что на Киевщине в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали в администрации.

Там призвали украинцев придерживаться информационной тишины – не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу защитников. Вскоре воздушную тревогу объявили в Обуховском районе.

Какие регионы Украины были под атакой ранее?