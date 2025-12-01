Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Почему в Киевской области прогремели взрывы?
В военной администрации рассказали, что на Киевщине в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– написали в администрации.
Там призвали украинцев придерживаться информационной тишины – не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу защитников. Вскоре воздушную тревогу объявили в Обуховском районе.
Какие регионы Украины были под атакой ранее?
Напомним, в этот же день в Николаеве прогремел взрыв во время российской атаки дронов. Воздушную тревогу в регионе объявили около 18:54.
Воздушные силы ВСУ рассказали о БпЛА на Николаевщине в западном направлении и вражеском дроне в окрестностях Николаева в 19:32.
Кроме того, взрыв прогремел в Днепре утром. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.