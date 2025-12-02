В мережі пишуть, що в регіоні атакували нафтобазу. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про удар по нафтобазі в Орловській області?

У Лівнах Орловської області вночі 2 грудня чули вибухи. Внаслідок цього було атаковано нафтобазу, про що писали в телеграм-каналі Exilenova+.

Місцева влада невдовзі прокоментувала займання на нафтобазі. Так, губернатор підтвердив пожежу "на об'єктах паливно-енергетичного комплексу у Лівенському районі".

Місцеві повідомляють, що горить щонайменше 2 резервуари на нафтобазі.

У Лівнах локалізується нафтобаза "Орелнафтопродукт". Раніше її вже атакували дрони 24 січня цього року.

До слова, зранку в пабліку інформували, що і в Новомихайлівському, в Туапсинському районі, місцеві говорили про вибухи та прольоти безпілотників.

Вибухи у Росії: останні новини