Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Понад 100 дронів атакували Росію: під ударом був НПЗ, аеропорти припиняли роботу
Що уразили в Росії?
В Таганрозі, що на Ростовщині у Росії, були уражені потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.
Попередньо, спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Наразі результати уточнюються.
Крім цього, Сили оборони вкотре вдарили по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. В районі цілі гриміли вибухи та загорілася пожежа на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Додамо, що уразили цей НПЗ оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14-го окремого полку БпАК) Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО.
"Афіпський НПЗ" є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії, про що вказали у Силах безпілотних систем.
Його проєктна потужність становить 6,25 мільйони тонн нафти на рік (близько 2,1% від загального показника по Росії). Основна продукція заводу – бензини, дизель та авіагас, які використовуються для забезпечення армії ворога.
Удар по НПЗ в Росії: дивіться відео
Також підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї Росії.
Удари по об'єктах в Росії: останні новини
Підрозділи Сил оборони України 26 листопада уразили завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія.
Днями СБУ із Силами безпеки й оборони вдарили дронами по низці військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.
У ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ. Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки.