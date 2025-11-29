Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони Росії.

Що відомо про атаку на російський НПЗ?

В оперативному штабі Краснодарського краю завили про пожежу на території Афіпського НПЗ унаслідок атаки дронів. За попередніми даними, постраждалих немає. Персонал заводу евакуйовано до укриття.

Атака на Афіпський НПЗ: дивіться відео Astra

У відомстві розповіли, що площа загоряння склала близько 100 квадратних метрів. Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари не постраждали. На місці працювали екстрені та спеціальні служби.

За даними Міністерства оборони ворога, над Краснодарським краєм знищили 11 безпілотників.

Які регіони Росії були під обстрілом?

За даними Міністерства оборони Росії, сили ППО нібито збили безпілотники у таких регіонах:

26 БПЛА – над територією Бєлгородської області,

20 БПЛА – над територією Ростовської області,

19 БПЛА – над територією Республіки Крим,

11 БПЛА – над територією Рязанської області,

11 БПЛА – над територією Краснодарського краю,

5 БПЛА – над територією Воронезької області,

4 БПЛА – над територією Липецької області,

3 БПЛА – над територією Курської області,

1 БПЛА – над територією Астраханської області,

1 БПЛА – над територією Волгоградської області,

1 БПЛА – над територією Республіки Калмикія,

1 БПЛА – над акваторією Азовського моря.

Під час атаки припиняли роботу аеропорти: Тамбов, Волгоград та Краснодар.

Падіння уламків сталося в декількох районах Рязанської області. Постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Безпілотник врізався в житловий п'ятиповерховий будинок у Волгограді. Губернатор Андрій Бочаров каже, що загалом пошкоджено чотири житлові будинки в різних частинах міста потрапили під атаку БПЛА. Пошкоджено скло квартир, пожежні служби на місці ліквідують локальні загоряння. Також БпЛА потрапив на склад будматеріалів.

Наслідки удару по Волгограду: дивіться відео Supernova+

Крім того, Таганрог зазнав масованої атаки. Локалізовано 8 пожеж, місця виявлення уламків БПЛА оточені. Постраждалих немає, заявила голова міста Світлана Камбулова.

Губернатор Слюсар заявив, що у Таганрозі пошкоджено будівлю багатоквартирного будинку, зруйновано дах будівлі гуртожитку технікуму будівельної промисловості та технологій. Пошкоджений РЕБ дрон упав на вулицю Петровську в центрі міста. У хуторі Журавка Міллеровського району зруйновано дах приватного будинку, на який впав БПЛА. Інформації про постраждалих немає.

Де у Росії було гучно останнім часом?