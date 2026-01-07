Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.
Чим займатиметься Буданов?
2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак: він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.
Журналісти запитали у Зеленського, чи буде Буданов впливати на інформаційну сферу в державі.
Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає,
– пояснив глава держави.
Повідомляється, що новий очільник ОП, серед іншого, займатиметься обмінами полоненими – разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.
Володимир Зеленський також прокоментував, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі Офісу президента та які зміни плануються. Він повідомив, що наразі вже має двох радниць: Оксана Маркарова опікуватиметься окремими проєктами з відновлення України, а Христя Фріланд відповідатиме за роботу з інвесторами та економічні питання.
Великі кадрові зміни: коротко
Днями Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартувало масштабне перезавантаження: воно стосується як влади, так і силового блоку держави. Зокрема, в січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.
5 січня президент провів зустріч з очільником спецпідрозділу "Альфа" Євгеном Хмарою. Невдовзі його призначили виконувачем обов'язків голови Служби безпеки.