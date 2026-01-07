Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Чим займатиметься Буданов?

2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак: він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.

Журналісти запитали у Зеленського, чи буде Буданов впливати на інформаційну сферу в державі.

Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає,

– пояснив глава держави.

Повідомляється, що новий очільник ОП, серед іншого, займатиметься обмінами полоненими – разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Володимир Зеленський також прокоментував, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі Офісу президента та які зміни плануються. Він повідомив, що наразі вже має двох радниць: Оксана Маркарова опікуватиметься окремими проєктами з відновлення України, а Христя Фріланд відповідатиме за роботу з інвесторами та економічні питання.

Великі кадрові зміни: коротко