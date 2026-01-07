Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистов, сообщает 24 Канал.

Читайте также Зеленский усилил окружение: политтехнолог объяснил перестановки во властных и силовых структурах

Чем будет заниматься Буданов?

2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Предыдущим главой ОП был Андрей Ермак: он занимал эту должность с 11 февраля 2020 года до 28 ноября 2025 года.

Журналисты спросили у Зеленского, будет ли Буданов влиять на информационную сферу в государстве.

Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет,

– объяснил глава государства.