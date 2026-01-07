Президент будет выбирать руководителя ориентируясь на подходах работы Службы внешней разведки. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники, передает 24 Канал.

Какие кандидатуры рассматривает президент?

По словам собеседника издания, глава государства рассматривает различные подходы к дальнейшей работе СВР. Среди потенциальных кандидатов могут быть дипломаты, военные или профессиональные разведчики – в зависимости от выбранной модели развития службы.

Среди возможных вариантов, в частности, называют бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что предполагает акцент на дипломатической составляющей разведки.

Также президент якобы рассматривал кандидатуру командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого – как вариант усиления боевого и организационного направления работы Службы внешней разведки.

Отдельно остается и возможность назначения бывшего главы СБУ Василия Малюка, который ранее отказывался от такого предложения. Однако, по словам источника, мог бы изменить свою позицию и сосредоточиться на асимметричных операциях.

Собеседник отметил, что президент ожидает перечень кандидатов и будет принимать решение после личных разговоров, оценивая потенциал СВР и возможности ее развития.

Что известно о кадровых назначениях в спецслужбах Украины?