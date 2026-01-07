Президент будет выбирать руководителя ориентируясь на подходах работы Службы внешней разведки. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники, передает 24 Канал.
Какие кандидатуры рассматривает президент?
По словам собеседника издания, глава государства рассматривает различные подходы к дальнейшей работе СВР. Среди потенциальных кандидатов могут быть дипломаты, военные или профессиональные разведчики – в зависимости от выбранной модели развития службы.
Среди возможных вариантов, в частности, называют бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что предполагает акцент на дипломатической составляющей разведки.
Также президент якобы рассматривал кандидатуру командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого – как вариант усиления боевого и организационного направления работы Службы внешней разведки.
Отдельно остается и возможность назначения бывшего главы СБУ Василия Малюка, который ранее отказывался от такого предложения. Однако, по словам источника, мог бы изменить свою позицию и сосредоточиться на асимметричных операциях.
Собеседник отметил, что президент ожидает перечень кандидатов и будет принимать решение после личных разговоров, оценивая потенциал СВР и возможности ее развития.
Что известно о кадровых назначениях в спецслужбах Украины?
В понедельник, 5 января, Владимир Зеленский провел встречу с главой спецподразделения "Альфа" Евгением Хмарой. Вскоре его назначили исполняющим обязанности председателя Службы безопасности.
Бывший руководитель СБУ Василий Малюк подал в отставку. Однако он останется в системе для работы над асимметричными спецоперациями.
Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки МО Украины. Соответствующий указ обнародовали на сайте Офиса Президента 2 января.