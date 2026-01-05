Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующие указы на сайте Офиса Президента Украины.

Какие новые назначения Зеленского в СБУ?

Президент Украины назначил Александра Поклада первым заместителем Председателя СБУ. Заместителями стали Андрей Тупиков, который ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ, и Денис Килимник, которого назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.