Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Что сказал Малюк в своем заявлении?
Василий Малюк заявил, что остается работать в системе СБУ и в дальнейшем будет сосредоточиваться на реализации асимметричных спецопераций мирового уровня, направленных на нанесение максимального ущерба врагу.
В своем заявлении он подчеркнул, что сильная и современная спецслужба является ключевым залогом безопасности государства, а также поддержал изменения в сфере обороны, которые внедряет президент Украины. Отдельно он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку.
С большой благодарностью за поддержку – коллективу Службы, всем боевым побратимам и народу Украины. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за наше будущее,
– написал Малюк.
Кто возглавит СБУ теперь?
Президент Владимир Зеленский встретился с главой Центра специальных операций "А" Евгением Хмарой. Он отметил, что Хмара имеет большой опыт и сможет возглавить структуру.
Зеленский подчеркнул, что боевой опыт подразделений спецназначения и ЦСО "А" СБУ планируют масштабировать. Новый руководитель будет внедрять опыт на более высоком уровне.