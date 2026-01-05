Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Кто мог бы возглавить СБУ?

После увольнения Василия Малюка президент Владимир Зеленский встретился с главой Центра специальных операций "А" Евгением Хмарой. Можно предположить, что он станет временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Глава государства отметил, что провел встречу с Евгением Хмарой и поблагодарил его и всех украинских спецназовцев "чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны". Зеленский подчеркнул, что боевой опыт подразделений спецназначения и ЦСО "А" СБУ планируют масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим, – написал Зеленский.