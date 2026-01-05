Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що міг би очолити СБУ?

Після звільнення Василя Малюка президент Володимир Зеленський зустрівся із очільником Центру спеціальних операцій "А" Євгенієм Хмарою. Можна припустити, що він стане тимчасово виконуючим обов'язки глави СБУ.

Глава держави подякував Євгенію Хмарі та всім українським спецпризначенцям за "надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни".

Зеленський наголосив, що бойовий досвід підрозділів спецпризначення та ЦСО "А" СБУ планують масштабувати.

Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо,

– написав Зеленський.

Що відомо про звільнення Малюка?