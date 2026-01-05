Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Що сказав Малюк у своїй заяві?

Василь Малюк заявив, що залишається працювати в системі СБУ та надалі зосереджуватиметься на реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, спрямованих на завдання максимальної шкоди ворогу.

У своїй заяві він наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є ключовою запорукою безпеки держави, а також підтримав зміни у сфері оборони, які впроваджує президент України. Окремо він подякував главі держави за довіру та підтримку.

З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє,
– написав Малюк.

Хто очолить СБУ тепер?

  • Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Центру спеціальних операцій "А" Євгенієм Хмарою. Він зазначив, що Хмара має великий досвід та зможе очолити структуру.

  • Зеленський наголосив, що бойовий досвід підрозділів спецпризначення та ЦСО "А" СБУ планують масштабувати. Новий керівник буде впроваджувати досвід на більшому рівні.