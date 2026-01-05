Об этом он сообщил 5 января у себя в Telegram-канале. Подробности передает 24 Канал.
Какую новую должность займет Малюк?
Зеленский отметил успешность асимметричных операций, проведенных под руководством Малюка.
Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ,
– подчеркнул он.
Президент сказал, что подобных операций против России должно быть значительно больше. Поэтому он поручил Малюку сделать направление асимметричных операций «самым сильным в мире».
Кроме того, Зеленский отметил, что для этого необходима политическая поддержка и ресурсы.