Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Дивіться також Сили оборони зупинили наступ Росії біля Гуляйполя

Що відомо про ураження російських військових об'єктів?

У ніч на 28 листопада підрозділи ЗСУ вразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії, який виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне та мазут, і забезпечує потреби російської армії.

Після серії вибухів на території заводу спалахнула пожежа.

Також уражено аеродром "Саки" (Новофедорівка, Крим), де знищено кілька об'єктів ППО ворога, ангар з безпілотниками "Оріон" і "Форпост", командно-диспетчерський пункт та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ".

Крім того, удари було нанесли й по сфокусованих районах зосередження живої сили та складах пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Деталі наслідків уточнюються.

Де ще вибухали російські військові та промислові об'єкти?