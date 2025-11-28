28 листопада стало відомо, що українські сили повернули контроль над ситуацію у районі Гуляйполя, передає 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.

Що відомо про бої в районі Гуляйполя?

Зазначається, що 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ окупантів біля Гуляйполя.

"Фронт був стабілізований", – йдеться у повідомленні командування.

